Sąd: Kawa ze Starbucksa musi mieć ostrzeżenie przed rakiem

Wielki Piątek na Filipinach. Oddają cześć Jezusowi przez biczowanie i ukrzyżowanie

Filipińczycy z wioski San Pedro Cutud obchodzą Wielki Piątek przybijając się do krzyża i smagając po plecach łańcuchami do krwi. Akt ma na celu pokazanie wiary, ale ci, którzy się na to decydują, uważają to też za formę odpokutowania za...