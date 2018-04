Sztokholm. Podpalenie ambasad. Co najmniej 14 osób rannych

Pożar wybuchł w budynku Narvavägen, gdzie znajdują się ambasady Portugalii, Tunezji, Argentyny i Belgii, a także apartamenty i restauracje. Do zdarzenia doszło w środę w porze lunchu. – Nadal trwa akcja dogaszania. Około 14 osób odniosło obrażenia – nie są one poważne – to małe urazy – komentował rzecznik stołecznej policji Kjell Lindgren. – Najnowsza informacja od strażaków jest taka, że nikt nie został w budynku, trwa dogaszanie jego części mieszkalnej – poinformował.

Po godz. 14 aresztowany został mężczyzna, który mógł podłożyć ogień w budynku.