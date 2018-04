Podciął gardło dwuletniej córce. W ten sposób chciał ukarać swoją żonę

Do przestępstwa doszło w październiku ubiegłego roku, jednak dopiero w środę 4 kwietnia 34-letni obywatel Pakistanu stanął przed sądem w Hamburgu. Jak podaje Der Spiegel, Sohail A., mieszkał w Niemczech z żoną oraz dwójką małych dzieci. Z relacji sąsiadów małżeństwa wynika, że w ich domu często dochodziło do awantur. Mężczyzna miał również bić swoją żonę, u której wiele razy widziano siniaki. Po jednej z domowych awantur kobieta przerażona agresją męża powiadomiła o sprawie policję.

Wściekły Sohail A. chcąc się zemścić na kobiecie za to, że doniosła na niego policji, w brutalny sposób zamorodował swoją 2-letnią córeczkę. Kiedy żona Pakistańczyka wróciła do domu, zobaczyła ciało dziecka, obok którego leżał zakrwawiony nóż. W akcie oskarżenia napisano, że dziewczynka miała niemal odciętą głowę. Sohail A. uciekł z Niemiec do Hiszpanii, gdzie jednak po kilku dniach trafił w ręce policji i został odesłany do Niemiec. W toku śledztwa ustalono, że w 2011 roku niemieckie władze odmówiły mężczyźnie uzyskania azylu ze względu na doniesienia o stosowaniu przemocy domowej.

Czytaj także:

Potrącił kobietę z dzieckiem i uciekł. Okazało się, że ofiarami wypadku byli jego żona i syn