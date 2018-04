Samochód wjechał w tłum w Niemczech. Są zabici i ranni

Informacje o ofiarach śmiertelnych przekazał rzecznik policji z Muenster. Potwierdzono, że zginęło kilka osób. Prawdopodobnie nie żyje także kierowca pojazdu, który wjechał w tłum. Władze lokalne poinformowały, że około 30 osób zostało rannych. Policja zaapelowała do mieszkańców, by trzymali się z daleka od centrum miasta. Śledczy nie wykluczają, że zdarzenie w Muenster było atakiem terrorystycznym.

W mediach społecznościowych można znaleźć zdjęcia z miejsca tragedii.

Zamach w Berlinie

Agencja Reutera przypomina, że w grudniu 2016 r. w Berlinie doszło do zamachu z wykorzystaniem ciężarówki. Zginęło wtedy 12 osób. Zamachowiec uprowadził ciężarówkę polskiej firmy transportowej i zastrzelił kierującego nią Polaka. Rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum ludzi zgromadzonych na jarmarku bożonarodzeniowym. Sprawcą zamachu był 24-letni Tunezyjczyk Anis Amri. Mężczyzna został zastrzelony we Włoszech. Polskie śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.