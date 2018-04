Kim był sprawca tragedii w Muenster? Policja ujawnia nowe fakty

Trzy osoby zabite i około 30 rannych - to najnowszy bilans tragedii, do której doszło w Muenster w zachodnich Niemczech, gdzie 7 kwietnia furgonetka wjechała w ludzi siedzących przed restauracją. Kierowca popełnił samobójstwo. Kilkanaście godzin po makabrycznym zdarzeniu w Muenster, policja ujawnia nowe szczegóły na temat sprawcy. 48-letni Niemiec Jens R. planował popełnić samobójstwo. Niemieckie media informują, że mężczyzna wcześniej wysłał do swoich znajomych pożegnalną wiadomość. Śledczy do tej pory nie wykryli żadnych powiązań 48-latka z terroryzmem, ale dochodzenie prowadzone jest „we wszystkich kierunkach”. Wiadomo, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.

Nieoficjalnie wiadomo, że Jens R. już wcześniej próbował popełnić się zabić i miał powiązania z niemiecką prawicą, choć nie jest jasne, jak ścisłe były to związki. Niektóre doniesienia wskazują na to, że mężczyzna kontaktował się przez internet z przedstawicielami skrajnie prawicowych grup. Sprawca podobno był znany policji już wcześniej z drobnych przestępstw, takich jak kradzież telefonów komórkowych.

Reakcja polskich władz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Konsulat RP w Kolonii pozostaje w kontakcie z policją w sprawie ustalenia obywatelstwa ofiar i rannych. „W związku z dzisiejszymi wydarzeniami w Muenster wszystkie zaniepokojone losem bliskich osoby prosimy o kontakt z konsulem dyżurnym w Kolonii pod numerem: +49 177 372 7164” – podano.

Do tragedii w Muenster odniósł się na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. „Składam najszczersze kondolencje na ręce Pani Kanclerz Angeli Merkel w związku z tragedią w Muenster. Nasze myśli pozostają z poszkodowanymi oraz z rodzinami ofiar” – napisał szef polskiego rządu.

Samochód wjechał w tłum przy restauracji

Do zdarzenia doszło 7 kwietnia po południu w Muenster w zachodnich Niemczech. Mała ciężarówka wjechała w tłum ludzi w pobliżu restauracji. Policja szybko potwierdziła doniesienia o śmierci kierowcy pojazdu. Popełnił on samobójstwo, ale na ten temat nie ujawniono żadnych szczegółów. Służby już wstępnie informowały, że zginęło kilka osób, a wiele jest rannych. Najnowszy bilans to trzy osoby zabite i około 30 rannych. Sześciu z nich prawdopodobnie jest w stanie krytycznym.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przekazała w oświadczeniu, że jest „głęboko wstrząśnięta” atakiem w Muenster. Podziękowała służbom ratunkowym za udział w akcji i zapewniła, że jest w kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych Niemiec Horstem Seehoferem, wicekanclerzem Olafem Scholzem i premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem.

Agencja Reutera przypomina, że tragedia w Muenster miała miejsce rok po ataku ciężarówką w Sztokholmie, w którym zginęło 5 osób.

