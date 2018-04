Dziewczyna zamieniła jego życie w piekło. W końcu odważył się mówić

Galeria:

Alex Skeel i Jordan Worth

Alex Skeel podzielił się swoją historią z „Daily Mail”. W ostatnim czasie jego była dziewczyna została skazana na 7,5 roku więzienia. To sprawiło, że mężczyzna odważył się opowiedzieć, jak wyglądał jego związek z Jordan Worth. 22-latka miała przez trzy lata psychicznie i fizycznie znęcać się nad Skeelem.

Szczegóły koszmaru

Para mieszkała w małej angielskiej wsi Stewartby. Z pozoru płomienne uczucie szybko przerodziło się w piekło. Worth do tego stopnia kontrolowała swojego chłopaka, że wybierała mu ubrania, które powinien nosić, zawiesiła mu konto na Facebooku oraz odizolowała 22-latka od jego przyjaciół. Na tym nie koniec. Skeel przyznał, że kobieta dźgała go nożem i polewała wrzątkiem. W związku z licznymi ranami wdało się zakażenie, które dzięki szybkiej opiece medycznej, udało się zaleczyć.

Jak przyznaje Skeel, swoją przyszłą partnerkę poznał mając 16 lat. – To była prawdopodobnie jedyna dziewczyna, która się mną zainteresowała. Wcześniej nie byłem w związku. Ale ona użyła mojej historii jako swojego atutu, by robić to, co chce – opowiedział 22-latek. I dodał, że ufał Worh, która początkowo go chwaliła. Jednak później kobieta chciała doprowadzić do tego, by mężczyzna się zmienił.

Reakcja sąsiadów

O tym, że 22-latka psychicznie dręczyła swojego partnera, wiedziała jego rodzina. – Moja rodzina wiedziała, że znęcała się nade mną psychicznie, ale nie wiedzieli o przemocy fizycznej. Przez dwa lata trzymała mnie z daleka od nich – przyznał Skeel. W końcu zareagowali sąsiedzi, którzy pewnego dnia usłyszeli krzyki w domu pary. Na miejsce przyjechało pogotowie, a lekarze zauważyli, że mężczyzna ma rany na rękach oraz oparzenia, które zostały zaklejone samoprzylepną folią. Kilka dni później Worth została aresztowana.