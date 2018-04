Zjazd neonazistów w Ostritz. Świętują urodziny Adolfa Hitlera

Choć po doświadczeniach II wojny światowej może to brzmieć nieprawdopodobnie, ponad tysiąc osób przyjechało do Ostritz, by świętować urodziny Adolfa Hitlera.

Blisko tysiąc neonazistów z Niemiec i Europy Wschodniej przyjechało do znajdującej się na polsko-niemieckiej granicy miejscowości Ostritz na festiwal „Reconquista Europe” zbiegający się z rocznicą urodzin Adolfa Hitlera. Podczas imprezy odbywają się liczne koncerty, wydarzenia, i atrakcje, na przykład konwent tatuażu. Festiwal jest legalny, gdyż tego typu spotkania nie są sprzeczne z niemieckim prawem. Jednocześnie w mieście odbywają się także protesty antyfaszystów, którzy sprzeciwiają się tego typu imprezom. Bezpieczeństwo w czasie festiwalu mają zapewnić liczne oddziały policji. Neonaziści, w 129. rocznicę urodzin Adolfa Hitlera, spotkają się w hotelu znajdującym się zaledwie kilkadziesiąt metrów od granicy niemiecko-polskiej. Dlatego zabezpieczeniem imprezy zajmą się wspólnie policjanci niemieccy i polscy. Burmistrz Zgorzelca wybiera się do Ostritz, by wspólnie ze swoim odpowiednikiem zza niemieckiej granicy zamanifestować przyjaźń i jedność w sprzeciwie wobec neonazizmu. Koncert „Schild und Schwert” ( „Tarcza i Miecz” ) nieprzypadkowo zaplanowano na dni ten weekend. 20 kwietnia przypada 129. rocznica urodzin Adolfa Hitlera. W ramach festiwalu organizatorzy planują koncerty neonazistowskiego rocka oraz zawody MMA. Oprócz tego w programie są się wiece polityczne i spotkania z członkami niemieckiej partii Narodowodemokartycznej Partii Niemiec. Czytaj także:

Ogromna akcja ABW w Dzierżoniowie. RMF FM: Chodzi o neofaszystów