Ogromna akcja ABW w Dzierżoniowie. RMF FM: Chodzi o neofaszystów

Jak podaje nieoficjalnie stacja RMF FM, w operacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczy ponad stu funkcjonariuszy policji. Operacja miała być przygotowywana przez kilka tygodni. Dziennikarze rozgłośni radiowej nieoficjalnie podają, że chodzi o zatrzymania członków grup neofaszystowskich. W związku z działaniami policji część ulic w tym 34-tysięcznym mieście została odgrodzona i wyłączona z ruchu, a mieszkańcy do swoich domów mogli wrócić w niektórych przypadkach dopiero po godzinie 20:00.

Dziennikarzom portalu Gazeta.pl udało się uzyskać jedynie krótką wypowiedź na temat całej akcji. – W Dzierżoniowie trwają czynności z udziałem kilku służb – potwierdził rzecznik dolnośląskiej policji asp. szt. Paweł Petrykowski. Portal dowiedział się także, że akcja miała być przeprowadzona na zlecenie prokuratury w Wałbrzychu.

Dzierżoniów i Bielawa enklawami neofaszystów?

Lokalny portal dziennik.walbrzych.pl opisał Dzierżoniów i Bielawę jako miasta, w których kwitnie polski neonazizm. Tamtejsi wyznawcy Adolfa Hitlera mają być skupieni wokół nieformalnej grupy Club28 (28 to kolejne litery alfabetu B i H, od słów Blood and Honour). Jak czytamy na stronie portalu grupa „zrzesza neonazistów z całego Dolnego Śląska. Najprężniej działające komórki tej nieformalnej organizacji to właśnie Bielawa i Dzierżoniów. Od kilku lat są najaktywniejszym środowiskiem wśród polskich neofaszystów – organizują w Polsce kolejne koncerty, utrzymują ścisłe kontakty z ekstremistami z Europy”.

Urodziny Hitlera w Ostritz

Dolnośląscy dziennikarze przypomnieli też, że blisko południowo-zachodniej granicy Polski, w odległości około 150 kilometrów od Dzierżoniowa, odbywała się w weekend uroczystość zorganizowana przez niemieckich neofaszystów. W małym miasteczku Ostritz mieli spotkać się ludzie świętujący rocznicę urodzin Adolfa Hitlera. Do tego wydarzenia od dawna przygotowywała się tamtejsza policja. Miasto odwiedziło też wielu antyfaszystów, gotowych głośno protestować przeciwko spotkaniu neonazistów.