Panika na pokładzie dreamlinera. Wypadł jeden z paneli okiennych

Do zdarzenia doszło podczas krótkiego, 30-minutowego lotu z Amritsar do Delhi dreamlinerem linii lotniczych Air India. W trakcie lotu pogoda nagle się pogorszyła. Turbulencje wstrząsały maszyną przez kwadrans, wtedy, kiedy samolot wznosił się z wysokości 2,5 tysiąca metrów na 6,4 tysiąca metrów. Podczas turbulencji doszło do niebezpiecznego incydentu. W pewnej chwili wypadł jeden z paneli okiennych w samolocie. Kiedy personel pokładowy zobaczył co się stało, próbował na własną rękę pomóc. Jak podaje The Times of India, na pokładzie wybuchła panika.

Na nagraniu, które trafiło do sieci widać stewardessę, która stara się przymocować panel. Dzięki szybkiej reakcji kobiety okno na zewnątrz nie pękło i nie doszło do spadku ciśnienia na pokładzie samolotu. Mimo tego, w wyniku zdarzenia trzech spośród 240 pasażerów dreamlinera zostało rannych i trafiło do szpitala. Jeden z mężczyzn, który został najciężej ranny, najprawdopodobniej nie zapiął pasów bezpieczeństwa i uderzył głową w kabinę.