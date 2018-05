Ślub Harry'ego i Meghan Markle. Te momenty mogłeś przegapić

Nowa księżna Sussex nie mogła powstrzymać podekscytowania, widząc znajomą twarz w tłumie liczącym 100 tysięcy ludzi. Meghan wydawała się mówić" O mój Boże, widząc swoją dawną nauczycielkę dramatu, Gigi Perreau, gdy królewski powóz przejeżdżał przez Windsor. Tą wzruszającą chwilę wychwycił telewizyjny prezenter pogody Alex Beresford.

Niekwestionowanymi mistrzami drugiego planu były dzieci, które towarzyszyły parze w drodze do ołtarza. John Maulroney, syn bliskiej przyjaciółki Meghan, Jessiki Mulroney, nie mógł powstrzymać emocji przed wejściem do kaplicy św. Jerzego. Z kolei księżniczka Charlotte ponownie pokazała, że nie boi się kamer i fotografów.

Ciekawą historię związaną ze ślubem opisała również gwiazda telewizji Oprah Winfrey. Dzień przed ślubem prezenterka stwierdziła bowiem, że jej od dawna przygotowywana kreacja jest zbyt biała i będzie źle wyglądać na ślubnych fotografiach. Z pomocą przyszła Stella McCartney, która w ciągu zaledwie jednego dnia przygotowała wraz ze swoim zespołem projektantów nową kreację dla Winfrey.

Gwiazda tenisa Serena Williams założyła na ślub długą sukienkę z domu mody Valentino. Sportsmenka pokazała na swoim profilu na Twitterze krótkie nagranie na którym widać, że na jej nogach zamiast eleganckich szpilek pojawiły się trampki. Chciałam czuć się komfortowo, dlatego postawiłam właśnie na takie buty - tłumaczyła tenisistka. Warto przypomnieć, że Serena założyła trampki również na swój własny ślub.

Królewski ślub

AmerykankaMeghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company.

