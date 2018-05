Wiemy, gdzie trafiły kwiaty ze ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle. „To taki uroczy gest”

Kwiaty, które w sobotę zdobiły kaplicę świętego Jerzego na zamku Windsor, zostały rozesłane do różnych hospicjów i schronisk dla kobiet, w tym Hospicjum św. Józefa w Heckney. Władze tego miejsca na Facebooku podziękowały za "bardzo specjalną dostawę. Komentarz opatrzony został zdjęciem jednej z pacjentem, która pozuje z bukietem białych kwiatów.

"Dzisiaj otrzymaliśmy bardzo specjalną dostawę. Piękne bukiety kwiatów z królewskiego ślubu, które mogliśmy ofiarować swoim pacjentom. Wielkie podziękowania dla Harry'ego i Meghan oraz kwiaciarni Philippy Craddock. Nasze hospicjum pachnie i wygląda wspaniale. To taki uroczy gest" – czytamy.

Pomysł spobał się niezwykle internautom. "To najsłodszy pomysł na kwiaty weselne, o jakim kiedykolwiek słyszałam" – napisała jedna z komentujących. "Piękne kwiaty, wspaniały gest" – dodawała inna internautka.

Kwiaty mają specjalne pochodzenie. Bukiety zaprojektowała kwiaciarnia Philippy Craddock. Większość kwiatów zebrana została z kolei z ogrodów i parku The Crown Estate i Windsor Great Park.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

Czytaj także:

Goście chcą zarobić na prezentach od Meghan Markle i księcia Harry'ego. Upominki trafiły na... eBaya