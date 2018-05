Tym jaguarem Meghan Markle i książę Harry pojechali na wesele. Kryje się za nim poruszająca historia

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego zaplanowano z najdrobniejszymi szczegółami. Bardzo ważnym elementem był pojazd, którym para młoda udała się na przyjęcie weselne. Książę i Księżna Sussex na uroczystość pojechali Jaguarem E-Type Concept Zero. Auto miało tablice rejestracyjne z numerem E190518 symbolizującym datę ślubu.

Trzy dni po ślubie na jaw wyszła smutna historia związana z tym wyjątkowym pojazdem. Okazuje się, że auto należało do muzyka zespołu Jamiroquai Toby'ego Graffteya-Smitha, który zmarł w zeszłym roku w wieku 46 lat, po sześcioletniej walce z rakiem. Informacje na ten temat ujawniła wdowa po artyście Gabriella Crewe-Read. – Królewski samochód weselny został kupiony od Toby'ego. Jego blask jest teraz wszędzie. On jest ciągle z nami – powiedziała.

Jaguar E-Type Concept Zero w 2017 r. został gruntownie przerobiony. Do napędu zastosowano nowoczesny elektryczny układ. Zainstalowano również technologię świetlną LED. Jaguar, którym mieli okazję przejechać się Meghan Markle i książę Harry jest wyjątkowym egzemplarzem i nie da się go kupić. Jego wartość szacuje się na 350 tys. funtów.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.