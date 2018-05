To byłaby historyczna nominacja. Afroamerykanka może zostać gubernatorem stanu

Stacey Abrams ma 45 lat. Jest amerykańskim politykiem, pisarzem i prawnikiem, a już niedługo może zostać pierwszą czarnoskórą kobietą gubernatorem amerykańskiego stanu.

Abrams, która dorastała w Gulfport w stanie Mississippi powiedziała w wywiadzie dla CNN przed wewnętrznymi wyborami wśród Demokratów, że jako Afroamerykanka może „dokonać czegoś, czego nikt inny wcześniej nie zrobił” . Kandydatka na gubernatora w rozmowie z dziennikarzami amerykańskiej stacji wróciła też do historii sprzed lat, kiedy spotkała ją przykra sytuacja, ze względu na kolor skóry.

Przykre wspomnienia

Kiedy Abrams uczęszczała do szkoły średniej, najlepsi uczniowie zostali zaproszeni do gubernatora stanu Georgia. Wśród nich znalazła się dzisiejsza kandydatka na ten urząd. – Powiedzieli mi wtedy, że tam nie pasuję. To wpłynęło na ostatnie 20 lat mojego życia. Taka jest rzeczywistość. To, że masz prawo gdzieś być nie oznacza, że uzyskasz tam wstęp -– dodała 45-latka.

Przypomnijmy, że w marcu tego roku informowaliśmy o innej zaskakującej kandydaturze. Cyntia Nixon, gwiazda serialu „Seks w wielkim mieście” ogłosiła, że kandyduje na stanowisko gubernatora stanu Nowy Jork.

