Wielka Brytania. 11-letni chłopiec zatrzymany pod zarzutem gwałtu na 7-latku

Do zdarzenia miało dojść 14 maja. Matka 7-latka przekazała, że widziała przez okno jak jej syn grał na podwórku, lecz nagle zniknął on z jej pola widzenia. Kiedy chłopiec wrócił chwilę później do domu jego ubranie było w "nieładzie", a on sam wydawał się "przygnębiony". Podczas rozmowy z rodzicami chłopiec przyznał, że został zgwałcony.

– Zazwyczaj jest bardzo żywotny, jednak w tej chwili jest cichy i wycofany. Nie jest taki sam. Byliśmy zrozpaczeni – przekazała matka chłopca w rozmowie z Dorset Echo.

Policja w Dorset przekazała w oświadczeniu, że prowadzi śledztwo w sprawie. "W Policja w Dorset bada zgłoszoną informację o gwałcie w Wool" – podał rzecznik. "Zgłoszono, że do zdarzenia dojść miało 14 maja. Ofiara – 7-letni chłopiec – ma wsparcie psychologa" – podkreślono. Dalej zaznaczono, że w sprawie został zatrzymany 11-letni chłopiec. Następnie miał on zostać wypuszczony na wolność do czasu wyjaśnienia pełnego przebiegu zdarzeń.