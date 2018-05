Chcą gigantycznego odszkodowania od sieci McDonald's. Powód? Musieli płacić za ser

Cynthia Kissner i Leonard Werner z Florydy w Stanach Zjednoczonych często chodzą na obiady do McDonald'sa. Podczas jednej z wizyt zauważyli, że choć zamawiają kanapki bez podwójnej porcji sera, muszą za nią płacić. Do niedawna za wersję kanapki Quarter Pounder bez sera, klienci płacili od 30 do 90 centów mniej, niż za tą z serem. Obecnie muszą płacić tyle samo, bez względu na ilość sera w kanapce. Rozczarowani klienci twierdzą, że właściciele McDonald's nie zaktualizowali cennika po zmianie oferty, a tym samym wprowadzają klientów w błąd. Kissner i Werner złożyli w tej sprawie wniosek do sądu i domagają się gigantycznego odszkodowania w wysokości 5 milionów dolarów. „McDonald’s oszukuje klientów i wzbogaca się przez te praktyki, każąc płacić klientom za coś, czego nie serwuje” – napisano w pozwie.

Przedstawiciele restauracji twierdzą, że roszczenia klientów nie mają żadnej podstawy prawnej. Jednocześnie dodają, że nie każdy klient jest zwolennikiem sera cheddar, który jest składnikiem kanapki Quarter Pounder, dlatego na życzenie klienta mogą nie wkładać go do kanapek, jednak cena nie ulega wówczas zmianie.

