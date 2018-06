Zatrzymano Tunezyjczyka. Planował atak z użyciem śmiercionośnej substancji

„The Washington Post” powołując się na komunikat prokuratora federalnego w Niemczech przekazał, że niemieckie władze zatrzymały Sief Allaha H., który planował atak terrorystyczny. 29-latek został aresztowany w środę w swoim mieszkaniu w Kolonii.

Stworzył rycynę

Tunezyjczyk stworzył śmiercionośną substancję nazywaną rycyną przy użyciu nasion rącznika pospolitego. Władze podejrzewają, że mężczyzna zaczął pozyskiwać potrzebne składniki już w połowie maja. Nie wiadomo, ile substancji wyprodukował Sief Allah H., ale wiadomo, że już kilka gram rycyny wystarczy do zabicia dorosłego.

Śmiercionośna substancja działa zarówno w przypadku jej zjedzenia, wstrzyknięcia w żyły czy nawet wdychania. Pierwszymi objawami zatrucia rycyną są bóle w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu i kaszel.

Tunezyjczyk prawdopodobnie nie należał do organizacji terrorystycznej, ale wiadomo, że miał kontakty z ekstremistami. „Bild” przekazał, że 29-latek zakupił nie tylko składniki do produkcji rycyny, ale także elementy potrzebne do skonstruowania bomby. Mężczyzna mieszkał w Kolonii z nawróconą na islam żoną oraz czwórką dzieci. Miał wykorzystać instrukcję do stworzenia rycyny, która została zamieszczona w sieci przez grupę ekstremistów tzw. Państwa Islamskiego.