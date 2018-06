Nauczycielka i jej przyjaciółka uwodziły nastolatków. „Dewiantki seksualne”

24-letnia Talia Sisco i 23-letnia Tina Pourani wpadły w ręce policji w czwartek. – Przechwalały się i pyszniły tym, że uprawiają seks z nieletnimi, używając słów takich jak „dewiantki seksualne” i twierdząc, że „pójdą do piekła” za to, co robią – relacjonował Vicente Mitre, detektyw z biura szeryfa w Santa Clara.

Śledztwo w sprawie kobiet zostało wszczęte w kwietniu, gdy do policjantów dotarły sygnały o ich niewłaściwym zachowaniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przyjaciółki wyszukiwały swoje ofiary za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ten sposób poznały trzech chłopców w wieku 15 – 16 lat, z którymi umawiały się na intymne spotkania. – Jesteśmy przekonani, że jest jeszcze czwarta ofiara, co do której mamy pewne dowody, ale nie została ona jeszcze zidentyfikowana. Szukamy też osób, które mogły współpracować z tymi kobietami – tłumaczył szeryf Laurie Smith.

W trakcie postępowania okazało się, ze jedna z kobiet jako studentka podjęła pracę w roli nauczycielki w Bernal Intermediate School. Po tym, jak jej zachowanie wyszło na jaw, została usunięta z pracy przez dyrekcję placówki.