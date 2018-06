Poruszające wyznanie ojca Meghan Markle. Mówi o ślubie córki

– Jestem tylko przypisem do najwspanialszego momentu dla mojej córki, a nie tatą, który zaprowadził ją do ołtarza. To mnie denerwuje – powiedział w programie „Good Morning Britain” Thomas Markle. Mężczyzna podkreślał, że bardzo chciał pojawić się na ślubie, ale nie było to możliwe przez problemy ze zdrowiem.

Przypomnijmy, że to książę Karol poprowadził Meghan Markle do ołtarza. Thomas Markle przyznał, że czuje się o to „zazdrosny” , ale jego zdaniem w tej sytuacji nie mogło być lepszego zastępcy podczas uroczystości. – Po prostu żałuję, że to nie ja trzymałem jej wtedy za rękę – tłumaczył. 73-latek obserwował królewski ślub z Kalifornii, gdzie dochodził do siebie po operacji serca.

W wywiadzie dla „GMB” Thomas Markle oświadczył, że wie o tym, że jego córka płakała po tym, jak poinformował o tym, że nie będzie mógł pojawić się na ślubie. – Byli rozczarowani, Meghan płakała. Powiedzieli mi: Dbaj o siebie, naprawdę martwimy się o ciebie – wspominał mężczyzna.

Problemy z ojcem

Przypomnijmy, że Meghan Markle przed uroczystością oświadczyła, że jej ojciec – Thomas, nie pojawi się na ślubie. Ojciec przyszłej panny młodej utrzymywał, że przeszedł zawał serca. Odnosząc się do tej informacji Megan zaznaczyła, że zawsze dbała o swojego ojca i ma nadzieję, że będzie mógł skupić się na swoim zdrowiu.

Media spekulowały, że nieobecność Thomasa Markle może mieć także związek z umową zawartą przez niego z paparazzi. Mieszkający w Meksyku 73-latek został przyłapany na nagraniach kamer przemysłowych, na których widać, jak dobrowolnie pozuje do sfabrykowanych zdjęć, które później mają zostać sprzedane gazetom na całym świecie. Z doniesień medialnych wynika, że Markle za ustawiane zdjęcia miał otrzymać 100 tysięcy dolarów.

Paparazzi mieli między innymi sprzedać zdjęcia, na których 73-latek siedzi w kafejce internetowej i czyta artykuły o swojej córce. Na innych miał przymierzać garnitur. Markle miał przekazać w rozmowie z TMZ, że zdecydował się nie uczestniczyć w ślubie, ponieważ nie chce zawstydzać swojej córki oraz rodziny królewskiej.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

