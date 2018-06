Młodzi piłkarze i ich trener uwięzieni w jaskini. Zalewa ją woda

Na miejscu trwa intensywna akcja poszukiwawczo-ratowinicza, która jest istnym wyścigiem z czasem, aby znaleźć wszystkich przez tym, jak woda całkowicie zaleje jaskinię. Policja podała, że w akcji biorą udział ratownicy i nurkowie, którzy szukają dwunastu chłopców w wieku od 11 do 15 lat oraz ich 25-letniego trenera.

Wszystko wskazuje na to, że młodzi sportowcy oraz ich trener weszli do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai w sobotę późnym popołudniem. Zostali tam uwięzieni ponieważ ulewne deszczy spowodowały wylanie strumienia przy wejściu do jaskini. Komendant główny policji Komsan Saardluan podał, że części tej jaskini, które mają długość od 4 do 5 mil są zalewane podczas pory deszczowej trwającej od czerwca do października do wysokości 5 metrów.

Tajlandzka telewizja pokazała materiał, na którym widać rowery i plecaki chłopców pozostawione przy wejściu do jaskini. Dzieci i 25-latek są poszukiwani od soboty.