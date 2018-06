Zwłoki rapera Kenny'ego Mukendiego znalezione w Brazylii. Muzyk miał 22 lata

Muzyk, znany także jako Kenny Vulcan, zaginął 13 kwietnia. 5 maja na plaży Mirante do Roncador – w pobliżu miejsca, gdzie był widziany ostatnim razem, zostało odnalezione ciało. Wydobyte w wody zwłoki znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu, dlatego koniecznie było przeprowadzenie testów genetycznych, by potwierdzić tożsamość zmarłego. Z badań wynika, że są to szczątki 22-letniego Kenny'ego Mukendiego.

Rodzina rapera została poinformowana o wynikach identyfikacji i obecnie zabiega o sprowadzenie ciała. Bliscy muzyka zapowiadają, że w Wielkiej Brytanii chcą przeprowadzić jeszcze jedno badanie. – Jesteśmy świadomi tego, co wykazały testy DNA i rozumiemy, co się z tym wiąże. Pozostajemy w kontakcie z brytyjskimi władzami i zabiegamy o weryfikację tych wyników i niezależną ekspertyzę – brzmi stanowisko rodziny Mukendiego przedstawione przez jego kuzyna, Raisa Bonę Bin Mapiandę.

Brazylijscy śledczy twierdzą, że raper popełnił samobójstwo, rzucając się ze skał do wody. Przed opuszczeniem Londynu muzyk miał cierpieć na depresję. Do Brazylii przyjechał 4 grudnia ubiegłego roku z zamiarem rozpoczęcia nowego etapu w swojej karierze i życiu. Zamieszkał ze swoją 20-letnią partnerką, Renatą Limą. Ślad po nim zaginął 14 kwietnia, kiedy to zamówił kurs Uberem do Mirante do Roncador, plaży na przedmieściach Rio de Janeiro.