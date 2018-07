Wyciek informacji z aplikacji sportowej. Ujawniono m.in. poufne dane żołnierzy

Jak podaje techradar.com, fińska firma Polar jest producentem popularnych zegarków do biegania, w tym Polar M200 czy M400 oraz inteligentnych zegarków jak Polar M430. Teraz firma ma duże problemy związane z polityką prywatności oraz wyciekiem danych. Tym samym zawieszono oferowaną usługę Explore z aplikacji Polar Flow, która odpowiadała za porządkowanie i przeglądanie danych użytkownika.

6400 użytkowników

To właśnie ten komponent odpowiada za pokazywanie danych o użytkownikach i ich aktywnościach, wyświetlając je w sposób podobny do mapy aktywności. Wspólne śledztwo „De Correspondent” oraz „Bellingcat” wykazało, że poprzez wyciek danych możliwe stało się odkrycie lokalizacji tajnych wojskowych baz rozsianych na całym świecie.

Co więcej, poprzez błąd w aplikacji ujawniono także nazwiska użytkowników oraz ich adresy domowe. Mowa tutaj o 6400 użytkownikach z 69 państw, w tym o personelu wojskowym, służbach wywiadowczych, czy o osobach pracujących w miejscach, gdzie przechowywana jest broń jądrowa.

Polar wydał już oświadczenie w którym stwierdzono, że nie doszło do wycieku czy naruszenia danych prywatnych, ale jednocześnie poinformowano o zawieszeniu funkcji Explore. Firma ma zamiar podjąć dodatkowe działania, w których przypomni klientom o tym, by nie udostępniali publicznie plików GPS w przypadku wrażliwych lokalizacji. Portal techradar.com przypomina, że użytkownicy aplikacji mogą oznaczyć swój profil jako „prywatny”. Wówczas inni użytkownicy nie będą mieli dostępu do naszych danych osobowych.

