Pijane mewy znalezione na plaży. „Nasze samochody śmierdzą jak knajpy”

O pijanych ptakach zauważonych w południowo-zachodniej Anglii informuje Sky News. Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) w ostatnich dniach odnotowało kilkadziesiąt pijanych mew. – Ptaki są zdezorientowane, walczą o przetrwanie –powiedział weterynarz RSPCA David Couper. – Widzieliśmy nagranie przedstawiające ptaka, który chwieje się, jakby wypił za dużo – dodał.

Couper podkreślił, że kilka znalezionych ptaków już padło, ale większość z nich po kilku dniach powinno dojść do siebie. W ośrodku RSPCA, do którego trafiły ptaki potwierdzono, że zwierzęta miały kontakt z alkoholem i to jego działanie wpłynęło na zachowanie ptaków. – Śmierdziały alkoholem, kiedy je zabieraliśmy. Teraz nasze samochody cuchną jak knajpy – tłumaczyła osoba z RSPCA.

Skąd ptaki miały dostęp do alkoholu? Jak podaje Sky News, źródłem problemu są niezabezpieczone odpady producentów alkoholi, browarów i destylarni. Organizacja, która zajęła się ptakami apeluje do wszystkich firm, by zadbały o odpowiednie przechowywanie odpadów.

