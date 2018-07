Jakiej płci są renifery św. Mikołaja i co słoń widzi w lustrze? 11 ciekawostek ze świata zwierząt

Dlaczego kangury skaczą, a nie biegają? Czy puma ryczy, czy mruczy? I które zwierzęta wydają najdziwniejsze odgłosy podczas kopulacji? Takimi oto ciekawostkami próbowała zainteresować dziennikarzy pracownica Columbus Zoo and Aquarium w stanie Ohio w USA. W czasach internetu i szalenie ułatwionego dostępu do wiedzy, część z tych informacji mogliście znać już wcześniej. Kilka z nich z pewnością jednak poszerzy waszą wiedzę. Może dzięki nim uda wam się zabłysnąć w gronie znajomych? A może lektura tego tekstu przyda się, kiedy będziecie brać udział w jakimś teleturnieju? Przy pytaniu za milion nie zapomnijcie pozdrowić autorów Wprost.pl.

Kangury

Dlaczego kangury skaczą? Nie potrafią poruszać swoimi nogami niezależnie od siebie, więc jednoczesne uniesienie łap to dla nich najefektywniejsza metoda poruszania. Kiedy jednak pływają, ta zasada nie ma zastosowania.



Nosorożec

Jeśli nosorożec straci swój róg, odrasta mu o wiele szybciej, niż byśmy się mogli spodziewać.



Niedźwiedzie grizzly

Wszystkie grizzly są niedźwiedziami brunatnymi, ale nie wszystkie niedźwiedzie brunatne to grizzly. Grizzly to podgatunek.



Słoń

Słonie należą do nielicznej grupy zwierząt posiadających samoświadomość. Kiedy namaluje im się na czole symbol i pokaże lustro, starają się trąbą dotknąć tego miejsca.



Orzeł

Orły z kolei wydają zaskakująco dziwne dźwięki, w ogóle niepodobne do tych znanych z filmów. Bardziej przypomina to małego kotka niż majestatycznego ptaka.



Żółwie

"Żółwie wydają bardzo donośne odgłosy w trakcie kopulacji. Naprawdę głośne"



Puma

Puma nie ryczy jak lew czy tygrys. Puma mruczy. Odgłos jest podobny do tego wydawanego przez włączony motocykl.



Żyrafa

Żyrafy śpią zaledwie od 1 do 2 godzin dziennie.



Niedźwiedź polarny

Futro niedźwiedzia polarnego jest przezroczyste, a nie białe. Takie wrażenie można odnieść, ponieważ światło odbija się od licznych włosów. Zasłonięta futrem skóra niedźwiedzi polarnych jest w rzeczywistości czarna, co pozwala im przyciągać promienie słoneczne.



Flaming

Czy kolana flamingów zaginają się w odwrotną stronę? Otóż nie, ponieważ to, co bierzemy za kolana, to w rzeczywistości ich stawy skokowe. Kolana mają wyżej, tuż pod upierzeniem.



Renifer

To jedyny gatunek jeleniowatych, u którego zarówno samce, jak i samice mają poroże. Samce swoje rogi zrzucają w listopadzie, dlatego renifery św. Mikołaja to są zawsze płci żeńskiej.