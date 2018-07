Schwarzenegger nagrał przesłanie dla Trumpa. „Sprzedał pan nasz kraj”

– Prezydencie Trump, właśnie obejrzałem pańską konferencję prasową z prezydentem Putinem i była żenująca – mówi na początku nagrania Arnold Schwarzenegger. – Stał pan tam jak tuman, jak młodociany fan. Zastanawiałem się, kiedy poprosi o autograf lub selfie czy coś w tym rodzaju – ocenił aktor.

Arnold Schwarzenegger stwierdza dalej, że podczas tej konferencji prasowej Donald Trump „sprzedał amerykańską wspólnotę wywiadowczą, system sprawiedliwości USA, a przede wszystkim cały kraj” . – Jest pan prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie powinien pan tego robić. Co się z panem dzieje? Co stało się ze słowami, silnymi słowami, siłą Ronalda Reagana, który stał przy murze berlińskim i powiedział do (Michaiła) Gorbaczowa: „Zburz pan ten mur, (Panie Gorbaczow)” . Co się z tym wszystkim stało? – kończy aktor.