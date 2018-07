Odkryto nowy gatunek jadowitego węża. Gdzie można go spotkać?

Nowy gatunek węża odkrył zespół biologów z University of Queensland. Naukowcy prowadzili badania nad wężami morskimi, ale przez przypadek trafili na „bandy-bandy” , czyli nieznany do tej pory gatunek jadowitego gada. Odkrycie miało miejsce w Weipa, na zachodnim wybrzeżu przylądka Cape York w Australii. Grupą biologów kierował profesor Bryan Fry, który zdradził kilka szczegółów na temat wyjątkowego znaleziska.

– Wąż wysunął się ze stosu boksytu, który miał być załadowany na statek. „Bandy-bandy” to gatunek grzebiący. Byliśmy zaskoczeni, że znaleźliśmy go na betonowym bloku – powiedział Bryan Fry. Znaleziony wąż należy do gatunków jadowitych. Typowe objawy wynikające z ukąszenia to miejscowy ból i obrzęk rany oraz mrowienie i drętwienie kończyn. Ugryzienie może doprowadzić do śmierci.

Gatunek zagrożony?

Po dokładnych badaniach stwierdzono, że znaleziony wąż jest nowym gatunkiem, wizualnie i genetycznie odmiennym od tych znanych na wschodnim wybrzeżu Australii. Prof. Fry obawia się jednak, że wąż może być zagrożony wyginięciem, ze względu na przemysł wydobywczy. –Wydobycie boksytu jest ważną działalnością gospodarczą w regionie i zmienia środowisko na niekorzyść roślin i zwierząt – wyjaśnił.

