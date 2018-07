Kneset przyjął ustawę, która wywołała burzę. Co zawiera dokument?

Ustawa została uchwalona przez Kneset stosunkiem głosów 65 do 55. Jak podaje BBC, w dokumencie widnieje zapis, że „Izrael jest historyczną ojczyzną narodu żydowskiego i ma wyłączne prawo do stanowienia o nim” . Zgodnie z nową ustawą hebrajski staje się jedynym oficjalnym językiem Izraela. Wcześniej taki sam status oprócz hebrajskiego miał też język arabski.

Netanjahu: Niech żyje państwo Izrael

Premier Benjamin Netanjahu nie krył zadowolenia z przyjęcia projektu. Jego zdaniem to historyczny moment w dziejach państwa. – Ostatnio niektórzy próbują zdestabilizować fundamenty naszego istnienia i naszych praw. Tak więc dzisiaj stworzyliśmy nowe prawo. To jest nasz kraj. To jest nasz język. To jest nasz hymn i nasza flaga. Niech żyje państwo Izrael – dodał.

Kontrowersje

Przeciwnicy ustawy twierdzą, że marginalizuje ona mniejszość arabską w kraju. – To jest po prostu złe prawo – stwierdził poseł Ajman Odeh. Kontrowersje wzbudza m.in. zapis określający Izrael jako „państwo narodu żydowskiego” i argument, że „cała i zjednoczona Jerozolima” jest stolicą państwa.

