Korea Północna ugięła się ws. testów rakietowych? Ruszył demontaż kluczowej infrastruktury

Korea Północna rozpoczęła demontaż kluczowego stanowiska rakietowego, gdzie testowano silniki do rakiet dalekiego zasięgu. Dowodem na to mają być zdjęcia satelitarne opublikowane przez think tank 38 North.

Chodzi o infrastrukturę znajdującą się na poligonie Sohae. Z fotografii satelitarnych opublikowanych przez monitorujący Koreę Północną think tank 38 North wynika, że rozpoczął się demontaż platformy służącej do testów rakietowych. Zdjęcia wykonano między 20 a 22 lipca. – Te urządzenia odegrały ważną rolę w rozwoju technologii dot. międzykontynentalnego programu pocisków balistycznych. Wysiłki te stanowią znaczący gest w kierunku budowania zaufania ze strony Korei Północnej – przyznał Joseph Bermudez Jr. z 38 North. Zdaniem ekspertów, demontaż stanowiska rakietowego to pierwszy, ważny krok w kierunku spełnienia zobowiązania, które Kim Dzong Un złożył, podczas szczytu z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa w Singapurze. Jednym z jego najważniejszych skutków była deklaracja o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Pjongjang rozbudowuje ośrodek nuklearny? Wcześniejsze zdjęcia publikowane pod koniec czerwca przez 38 North pokazywały wykonane ulepszenia w Ośrodku Badań Jądrowych w Jongbjon. Znajduje się w nim pierwszy w kraju eksperymentalny reaktor jądrowy. CNN podkreśla, że prace w Jongbjon zostały zaplanowane i rozpoczęte jeszcze przed spotkaniem Donalda Trumpa i Kim Dzong Una. Czytaj także:

Kim Dzong Un przyłapany w brudnych spodniach. Wpadka państwowej telewizji?

Spotkanie Trump - Kim Dzong Un - zdjęcia Galeria: