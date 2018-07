Uciekali przed ogniem, zginęli razem. 26 ciał znaleziono w jednym miejscu

Odnalezione osoby – jak relacjonują ratownicy – miały być skulone wokół siebie. Znaleziono je w pobliżu kilkunastu spalonych wraków samochodów, przy ścianie budynku, która również była zajęta ogniem. Najprawdopodobniej osoby te chciały uciec do morza, bo ich zwłoki znajdowały się około 30 metrów od linii brzegowej.

W Grecji trwa walka ze śmiercionośnym żywiołem.Ogień najpierw pojawił się w sosnowym lesie otaczającym nadmorską miejscowość Kineta, znajdującą się około 50 kilometrów od Aten. Pożary za sprawą silnego wiatru szybko zaczęły się rozprzestrzeniać, zmuszając mieszkańców i turystów do ucieczki z dotychczasowych miejsc pobytu. Jak donosi Sky News, greccy strażacy przekazali najnowsze informacje na temat ofiar śmiertelnych. Do tej pory mówiło się o ponad 60 osobach, które zginęły podczas pożarów. Teraz wiadomo, że takich osób jest co najmniej 74. W szpitalach przebywa 187 osób. Wśród nich 164 osoby to dorośli, a 23 to dzieci.