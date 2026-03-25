Tyle MON przeznaczy na upominki. Mowa o milionach

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, resort, którego szefem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, planuje przeznaczyć kilka milionów na upominki. Dlaczego?

Urzędnicy, z którymi kontaktowała się redakcja radia, przypomnieli o priorytecie ministerstwa obrony narodowej.

Ministerstwo obrony narodowej zabrało głos. Resort Władysława Kosiniaka-Kamysza wskazał powód gigantycznych wydatków na upominki w 2026 roku

Jak podała rozgłośnia, MON skupia się obecnie na powiększeniu liczebności sił zbrojnych (zwiększeniu liczby żołnierzy). W związku z tym resort prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego podejmuje liczne działania informacyjno promocyjne. Traktuje je jako „narzędzie komunikowania ze społeczeństwem, wspierające rekrutację i promujące programy realizowane przez ministerstwo”.

W odpowiedzi e-mailowej urzędnicy zaznaczyli, że podana kwota – chodzi o bagatela 3 mln zł – na upominki dot. „całej grupy zakupowej” – a więc nie tak, jak w latach poprzednich. Poprzednio wydatki takie miały być rozproszone. Wśród nich są takie z logo i bez, a także materiały promocyjne czy monety okolicznościowe i medale.

RMF ujawnił też, jakie kwoty szły na promocję wcześniej. Jak się okazuje, była to zdecydowanie mniejsza suma – np. w 2025 roku było to 2,2 mln PLN, natomiast w 2023 i 2024 – po 160 tys. zł.

Ostatni raz o tak dużej kwocie media informowały ok. 7 lat temu, gdy szefem MON był Mariusz Błaszczak

Poprzednim razem podobna – rekordowa kwota, przewyższająca 3 mln – padła za rządów Zjednoczonej Prawicy (czyli głównie Prawa i Sprawiedliwości, która to partia weszła w koalicję m.in. z nieistniejącą już Suwerenną Polską).

Za czasów – gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak.

