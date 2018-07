Zaskakująca decyzja Ivanki Trump. Zamyka swoją firmę

Ivanka Trump zaliczyła wpadkę na Twitterze. Skąd wzięła to...

Ivanka Trump przed spotkaniem prezydenta USA z Kim Dzong Unem zamieściła na Twitterze wpis, który miał być chińskim przysłowiem. Córka Donalda Trumpa chyba nie do końca przemyślała to, co chce przekazać. Internauci szybko wytknęli jej...