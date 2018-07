Imponujący wyczyn rybaka. Pokazał zdobycz ważącą 30 kg

Na kanale Viral Press na YouTube we wtorek pojawiło się nagranie, którego głównym bohaterem jest olbrzymia ryba księżycowa. Jak dowiadujemy się z opisu filmiku, ten okaz został wyciągnięty przez rybaka pływającego na pokładzie trawlera, czyli specjalnego statku rybackiego przystosowanego do połowu ryb dennych.

Jedyny taki gatunek

Ryba księżycowa ważąca 30 kg została wyłowiona w Atimonan na Filipinach przez 40-letniego Josepha Bautistę. Dumny rybak przeniósł kolorową rybę na ramieniu. Wyłowienie takiego okazu było dużym wydarzeniem, o czym świadczy zainteresowanie innych ludzi obecnych na plaży, a później mediów.

Ryba księżycowa inaczej nazywana jest strojnikiem. Jest to jedyna znana ryba, która przeprowadza termoregulację, dzięki czemu może utrzymać temperaturę ciała wyższą o 5 stopni od temperatury otoczenia. Gatunek osiąga maksymalnie do 200 cm długości oraz wagę do 100 kg. Strojnik żywi się głównie skorupiakami i głowonogami. Mięso tej ryby jest cenione ze względu na jej tłustość oraz smak.

