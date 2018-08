Praca marzeń dla miłośników słodyczy. Znany producent poszukuje testerów

Producent wielu popularnych słodyczy Ferrero Rocher ogłosił nietypową ofertę. Firma poszukuje bowiem 60 osób, które zostaną testerami kakao, białej czekolady, orzechów laskowych czy innych słodkich półproduktów. Po raz pierwszy w historii firma chce zatrudnić do testowania produktów amatorów, a nie profesjonalnych testerów sensorycznych.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane przez headhunterów, pojadą na koszt firmy do siedziby Ferrero Rocher znajdującej się w malowniczej włoskiej miejscowości Alba w Piemoncie. Przez trzy miesiące testerzy wezmą udział w płatnym szkoleniu, podczas którego poznają specjalistyczną terminologię do określania smaków, a także poznają lepiej swoje kubki smakowe. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie 40 osób, które zostaną podzielone na dwie grupy. Otrzymają one certyfikat profesjonalnego testera. Ich dalsza praca będzie miała charakter dorywczy - maksymalnie dwa dni w tygodniu po dwie godziny.

Szczegóły dotyczące oferty można znaleźć na stronie Ferrero Rocher.

