Masowe zatrucie na stypie. Co najmniej 9 ofiar

Jak podaje CNN, wspomniana stypa została zorganizowana 7 sierpnia w Ayacucho leżącym na południu Peru. Na uroczystościach po pogrzebie zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Podczas spotkania zaserwowano jedzenie, które doprowadziło do tragedii. Dziewięć osób zmarło, a 52 trafiło do szpitala. Wśród ofiar są osoby w wieku od 12 do 78 lat. Hospitalizowane osoby uskarżają się na bóle brzucha i wymioty.

Jedli mięso i pili chichę

Wstępne badania przedstawicieli departamentu zdrowia wykazały, że w potrawach podanych na stypie znajdował się środek owadobójczy. Śledczy pobrali próbki nie tylko z dań głównych, ale także z napojów. W obu przypadkach stwierdzono zagrażające życiu zanieczyszczenia.

„The Washington Post” przekazał z kolei, że uczestnicy stypy spożywali dania z mięsa oraz tzw. chcichę, czyli napój ze sfermentowanej kukurydzy. Choć coraz częściej alkohol ten produkuje się na skalę przemysłową w sterylnych warunkach, to wciąż popularne jest pozyskiwanie napoju poprzez żucie ziaren kukurydzy. Dalsze dochodzenie ma wykazać, w jaki sposób środki owadobójcze znalazły się w potrawach i napojach.

