Co miesiąc, to inne miejsce. Zdjęcia z podróży tej pary zachwycają

Jake Snowden i Marie Ferling wiodą życie, jakiego wiele osób może im pozazdrościć. Para w ciągu ostatnich 25 miesięcy odwiedziła 25 krajów. Zapowiadają, że to nie koniec wojaży – w planach mają już kolejne wyprawy.

Zaczęło się jak w bajce. Jake spotkał Marie przez przypadek na plaży w Tajlandii. – Nigdy bym jej nie poznał, gdyby jej koleżanka, nie wrzuciła jej telefonu do morza. Marie, żeby zapomnieć o tym, co się stało, poszła na drinka. I tak się zaczęło – relacjonuje Jake. Choć kobieta pochodziła z Niemiec, a on z Australii, mężczyzna był na tyle zdeterminowany, że wkrótce zostali parą.

Jake i Marie postawili sobie za wyzwanie, by co miesiąc odwiedzić inny kraj. Do tej pory w ciągu 25 miesięcy odwiedzili 25 państw w m.in. w Europie i Azji. Swoje podróże dokumentują zdjęciami na Instagramie, a internautów zachęcają, by odważyli się żyć tak jak oni.