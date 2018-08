Ojciec Meghan Markle o prywatnej rozmowie z księciem Harry'm: W trakcie odłożyłem słuchawkę

Jeszcze przed ślubem brat księżnej ostrzegał księcia Harry'ego przed ślubem, ojciec Thomas umawiał się z paparazzi na robienie zdjęć córce i zięciowie podczas ślubu, a ostatnio stwierdził, że Meghan wolałaby, żeby nie żył. Ostrych słów pod adresem księżnej nie szczędzi również jej siostra. Kilka tygodni temu po tym, jak książę i księżna Sussex wzięli udział w obchodach upamiętniających byłego prezydenta RPA Nelsona Mandeli w 100. rocznicę jego urodzin, Samanta Markle zamieściła w sieci serię krytycznych wpisów. „A może złożysz hołd swojemu ojcu? Wystarczy już tego! Zachowuj się jak człowiek, zachowuj się jak kobieta. Jeśli ojciec umrze, to będzie twoja wina Meg!” – napisała na Twitterze. Przyrodnia siostra księżnej oznaczyła Pałac Kensington w serii tweetów i dalej kontynuowała swoje zarzuty wobec Meghan. „Cieszę się, że masz tak dużo czasu, by włóczyć się i składać hołd innym, ignorując własnego ojca. Jak możesz patrzeć w lustro? Harry? Chyba miałam rację” – stwierdziła.

„Nie oczekuję, że jeszcze kiedykolwiek zobaczę córkę”

Tym razem o rodzinnych sprawach rodziny Markle mówił w mediach ojciec księżnej – Thomas. Na Wyspach Brytyjskich zyskał on przydomek Kocham prasę, ponieważ bardzo często rozmawia z tabloidami i chętnie dzieli się sekretnymi historiami. W ostatnim wywiadzie dla bulwarówki The Sun Thomas Markle przyznał, że odbył prywatną rozmowę z księciem Harry. Ojciec Meghan miał w trakcie odłożyć słuchawkę, ponieważ – jak stwierdził – nie chciał wysłuchiwać wymówek oraz pretensji. Markle dodał, że nie oczekuje, że jeszcze kiedykolwiek zobaczy córkę i dowie się co u niej słychać.

– To nie jest w porządku. Rodzina królewska oddzieliła mnie od niej, nie rozmawialiśmy od czasu ślubu. Nie mam jak się z nią skontaktować, żaden z wcześniejszych numerów nie odpowiada – zaznaczył. Ojciec żony księcia Harry'ego przyznał, że chciałby mieć z córką dobre relacje i być częścią jej życia. – Meghan, bardzo za tobą tęsknię, chciałbym zostawić w tyle to, co nas różni – wyznał mężczyzna. W rozmowie z dziennikarzami zwrócił się również bezpośrednio do męża swojej córki zaznaczając, że chciałby, aby odpuścił, ponieważ są teraz rodziną.

Biuro prasowe księżnej i księcia Sussex nie chce komentować prasowych doniesień.

