Poważny wypadek autokaru w Niemczech. Kilka osób ciężko rannych

Autokar należący do firmy Fixbus z nieznanych przyczyn w piątek rano wpadł do rowu w pobliżu miejscowości Linstow w północno-wschodnich Niemczech. W sumie rannych zostało 16 osób. Z ciężkimi obrażeniami do szpitala trafiło sześć osób.

Autokar jechał ze Szwecji w kierunku Berlina. Służby poinformowały, że z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze autostrady A19, a później wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W środku było łącznie 55 pasażerów, w tym dwóch kierowców. Na miejscu wypadku pojawiło się kilka wozów straży pożarnej, pogotowia ratunkowe i helikoptery. Autostrada jest całkowicie zamknięta od godziny 6:30. Policja informuje, że sześć osób zostało poważnie rannych, a dziesięć odniosło lekkie obrażenia. Jeden z pasażerów był uwięziony w autokarze i w jego wydostaniu pomagali ratownicy.

