Policja wstrzymuje wypłatę dodatków dla funkcjonariuszy. „Minister wystąpił o zwiększenie budżetu”

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk w piśmie rozesłanym do komend wojewódzkich poinformował, że minister Jarosław Zieliński wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o stosowne zwiększenie budżetu policji. Ponadto polecił wstrzymanie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy. Treść pisma opublikował portal RMF24.pl.

„Mając na uwadze konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności oraz uwzględniając wysoki stopień zaangażowania wszystkich wydatków polecam począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. wstrzymać realizację wszystkich wydatków w §3070 - Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa" – informuje Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk w swoim piśmie. Osobny komunikat odnoszący się do tego pisma opublikowano na stronie policji. KGP informuje, że „wypłaty świadczeń dla policjantów nie są zagrożone i brak jest na chwilę obecną zobowiązań wymagalnych. Wstrzymanie realizacji powyższych płatności wynika z ich rozliczenia na konkretny dzień, oszacowania braków i pilnych płatności w związku z możliwością pozyskania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa". Jak wyjaśnia RMF24.pl, do wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom, zaliczają się m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego czy odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

