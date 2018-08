Shwarzenegger pokazał zdjęcie z Junckerem. Uwagę przykuwa jeden szczegół

Na zdjęciu widać, jak Arnold Schwarzenegger i Jean-Claude Juncker siedzą przy stoliku i podnoszą w dłoniach kieliszki. „Fantastyczne spotkanie i fascynująca rozmowa z Jean-Claud Junckerem o wszystkim, począwszy od czystej polityki ekonomicznej po zagadnienia gospodarcze. Czekam na kolejne takie rozmowy!” – napisał na Twitterze Arnold Schwarzenegger zamieszczając fotografię.

Pod zdjęciem pojawiły się niepochlebne komentarze pod kątem Jean-Claude Junckera. Ludzie sugerują, że polityk... nie powinien pić alkoholu. Szef Komisji Europejskiej często nagrywany jest w sytuacjach, gdy potyka się trci równowagę. Ostatnio do takiej sytuacji doszło m.in. na szczycie NATO w Brukseli. Juncker pytany w przeszłości w wywiadach o swoje dziwne zachowanie tłumaczył np., że „taki po prostu jest”. Mówił także, że niestabilny chód to następstwo ciężkiego wypadku samochodowego w 1989 roku. Juncker był wówczas przez trzy tygodnie w śpiączce i długo jeździł na wózku inwalidzkim. Innym razem polityk skarżył się na zapalenie nerwu kulszowego, które powoduje zachwiania w jego ruchach.

Słynący ze swobodnego podejścia do protokołu europejski polityk już niejednokrotnie udowadniał, że można się po nim wiele spodziewać. Do historii przeszło spoliczkowanie przez niego premiera Węgier Viktora Orbana w ramach powitania podczas jednego ze spotkań państw unijnych na Łotwie. Szef KE nazwał dodatkowo polityka „dyktatorem”, po czym obaj mężczyźni zaczęli się śmiać i z pewnymi trudnościami ustawili się do zdjęcia.

