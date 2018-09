Dwaj dziennikarze agencji Reutera skazani na 7 lat więzienia. Weszli w posiadanie tajnych dokumentów

28-letni Kyaw Soe Oo i 32-letni Wa Lone byli zaangażowani w badanie masakry muzułmańskiej mniejszości Rohindżów w Arakanie. Obaj dziennikarze zostali zatrzymani w grudniu 2017 roku, ponieważ podczas gromadzenia informacji na temat sytuacji muzułmańskiej mniejszości uzyskali dostęp do tajnych dokumentów. Sąd w Rangunie uznał, że nielegalnie weszli w posiadanie tajnych dokumentów państwowych i skazał dziennikarzy agencji Reutera na karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Czas spędzony w areszcie zaliczono im na poczet wyroku. O bezwarunkowe uwolnienie reporterów wcześniej wielokrotnie, ale bezskutecznie zwracały się do mjanmańskich władz USA, UE i ONZ.

Tragiczna sytuacja Rohindżów

W wyniku prowadzonej przez mjanmańskie wojsko operacji wymierzonej w muzułmanów Rohindża do sierpnia 2017 roku z kraju uciekło ok. 700 tys. przedstawicieli tej mniejszości, głównie do sąsiedniego Bangladeszu. W opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie śledczy ONZ uznali, że mjanmańska armia dokonała masowych zbrodni z zamiarem ludobójstwa, a naczelnego dowódcę i pięciu generałów należy osądzić za zorganizowanie najcięższych przestępstw. Władze w Rangunie odpierają te zarzuty.