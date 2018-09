Polak aresztowany w Indonezji. Jest oskarżony o udział w spisku

Jakubowi Fabianowi S. grozi 20 lat w indonezyjskim więzieniu. Według rzecznika policji w prowincji Papua, Polak jest oskarżany o udział w spisku. – Popełnił tu przestępstwo, dlatego będzie musiał stanąć tu przed sądem – mówił Ahmad Mustofa Kamal, dodając, że S. w areszcie ma takie same warunki jak inni zatrzymani.

Obrońca praw człowieka Gustaf Kawer twierdzi z kolei, że Polakowi odmówiono prawa do kontaktu z rodziną, nie dano mu możliwości przebrania się, przebywa w dusznej celi bez odpowiedniej wentylacji i dostaje kiepskie wyżywienie. Zatrzymanym zainteresowało się też polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dyplomaci z naszego kraju mieli już złożyć wnioski o spotkanie z S.

Według indonezyjskiej policji Jakub Fabian S. to dziennikarz, który związał się z papuaskimi separatystami. 39-latek utrzymuje, że nie zna żadnych ludzi, którzy mogliby przejawiać tendencje separatystyczne. Miał pozwolenie na podróż do Papui oraz wizę turystyczną. Indonezja ogranicza dostęp zagranicznych dziennikarzy do dwóch najbardziej na wschód wysuniętych prowincji – Papua oraz Papua Zachodnia. Te decyzje są spowodowane trwającymi od lat dążeniami do niepodległości.

Śledczy mieli ustalić, że 39-latek, który na co dzień mieszka w Szwajcarii odwiedził separatystyczną kwaterę główną. Miał twierdzić, że dostał niezbędne pozwolenia i wizę turystyczną. Igor Kaczmarczyk, konsul RP w Dżakarcie przyznał w rozmowie z AP, że wie o zatrzymaniu Polaka, jednak po więcej szczegółów w tej sprawie odesłał do MSZ.

