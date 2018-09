68-letnia autorka romansów oskarżona o zabicie męża. Miesiącami opłakiwała go publicznie

63-letni mąż pisarki, Daniel Brophy, został zastrzelony w Instytucie Kulinarnym w Oregonie rankiem 2 czerwca. Dzień po tym kobieta napisała na Facebooku: „Mam smutną wiadomość do podzielenia się z moimi przyjaciółmi i rodziną. Mój mąż i najlepszy przyjaciel, szef kuchni Dan Brophy został zabity dziś rano. Osoby, która są mi bliskie i czują, że powinny do mnie zadzwonić, mają rację, ale obecnie staram się jakoś to wszystko zrozumieć. (...) Proszę, zaczekajcie z telefonami kilka dni, gdy zacznę funkcjonować normalnie” . Pisarka zapraszała też na czuwanie modlitewne w intencji jej męża.

Kolejnego dnia wdowa przemawiała w Instytucie Kulinarnym, gdzie przez dekady wykładał jej mąż. – Dan był jedną z niewielu osób, co do których dokładnie wiedziałam, czego chcą w życiu i że uwielbiają to robić – wspominała zmarłego.

„Zły mąż”

Po kilku miesiącach okazało się, że kobieta może mieć większą wiedzę na temat zabójstwa, niż się wydawało. W środę 5 września 68-latkę aresztowano i postawiono jej zarzuty morderstwa oraz nielegalnego posiadania broni. – Moja cała rodzina jest w szoku – komentowała teściowa pisarki i matka zabitego.

Nancy Crampton-Brophy była autorką romansów z wątkami sensacyjnymi takich jak „Zły gliniarz” , „Zły kochanek” i „Zły mąż” .

