Szwedzi wybrali nowych deputowanych. Niespodziewany sukces ugrupowania antyimigranckiego

Do tej pory przeliczono 99 proc. głosów. Jak podaje BBC, rządząca do tej pory Szwecją Partia - Robotnicza- Socjaldemokraci zdobyła 28,4 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowali się konserwatyści z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, którzy zdobyli 19,8 proc. głosów. Kolejne miejsce zajęli Szwedzcy Demokraci, na których głos oddało 17,6 proc. wyborców. Frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła 84,8 proc. Koalicja partii lewicowych może liczyć jedynie na 144 mandaty w 349-osobowym parlamencie, zaś prawicowy sojusz na 143 mandaty. Oznacza to, że żaden z bloków nie ma większości. Wszystkie partie wykluczyły możliwość utworzenia koalicji ze Szwedzkimi Demokratami, którzy są oskarżani o kontakty z neonazistami i szerzenie rasizmu.

Dotychczasowy premier Szwecji Stefan Loevfen z Partii Robotniczej-Socjaldemokraci zapowiedział, że nie ma zamiaru podawać się do dymisji. Polityk podkreślił również, że będzie dążył do utworzenia rządu. - Będziemy musieli przekroczyć dotychczasowy podział na bloki czerwono-zielony i centroprawicowy, ale stawką jest dobro naszego kraju - tłumaczył. Z kolei były szwedzki premier i minister spraw zagranicznych z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Carl Bildt komentując wyniki wyborów z 99 proc. lokali wyborczych stwierdził, że w szwedzkiej polityce mamy do czynienia z wyraźnym skrętem w prawą stronę.

W niedzielę w Szwecji odbywały się także wybory do rad gmin oraz rad wojewódzkich.

