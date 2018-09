Student rozesłał maile do 247 kobiet. Zaskakujący finał poszukiwań dziewczyny z baru

O tej historii napisał kanadyjski „Huffington Post”. Carlos Zetina studiuje na uniwersytecie w Calgary. W ubiegły czwartek mężczyzna w barze na kampusie spotkał kobietę o imieniu Nicole. Na zakończenie wieczoru odprowadził ją oraz jej przyjaciółkę do mieszkania. W zamian otrzymał numer telefonu, który jednak okazał się nieprawidłowy. Znając jedynie imię dziewczyny i wiedząc, że przyjechała z Holandii, ruszył na poszukiwania.

Treść wiadomości

Zetina wysłał maile do wszystkich osób w uniwersyteckim katalogu, których adresy zawierały odmianę imienia Nicole. Tym samym wiadomość trafiła do 247 osób, w tym akademickich profesorów. W rozmowie z mediami student przyznał, że wysłał maile ponieważ nie chciał, by Nicole pomyślała, że jest „złym facetem, który się nie odezwał”. „Hej, to jest ogólny mail do wszystkich Nicole. Jeśli nie pasujesz do opisu, zignoruj to, tak samo jeśli nią jesteś, a nie chcesz ze mną pisać. Jeśli masz na imię Nicole, jesteś z Holandii i myślisz, że Nietzsche jest depresyjny, napisz do mnie. Jestem facetem, który ostatniej nocy odprowadził ciebie i twoją przyjaciółkę do domu” – brzmiała wiadomość.

Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Studentki o imieniu Nicole, które otrzymały maile do Zetiny, zaczęły wymieniać między sobą wiadomości. Na Facebooku powstała dedykowana im grupa, a w barze zorganizowano spotkanie kobiet, które dostały wspomnianą wiadomość.

Historia była rozpowszechniana w mediach społecznościowych, dzięki czemu udało się dotrzeć do Nicole, którą Zetina spotkał w barze. Kobieta faktycznie przyjechała z Holandii na wymianę studencką, w związku z czym nie miała adresu mailowego z domeną uczelni. W związku z tym nie otrzymała wiadomości od studenta poznanego w czwartkowy wieczór. Okazało się, że kobieta podała mu nieprawidłowy numer przez przypadek. Nicole, które otrzymały maila planują zorganizować spotkanie z wybranką Zetiny. W rozmowie z mediami wyraziły radość, że stały się elementem „historii miłosnej”. Ta może mieć szczęśliwy finał, ponieważ „oryginalna” Nicole nawiązała już kontakt z Zetiną.

