W serwisie vesti.ru powiązanym z telewizją Rossija 24 znalazła się zapowiedź dłuższego wywiadu z Pietrowem. Mężczyzna w trakcie rozmowy telefonicznej z dziennikarzem państwowej rosyjskiej telewizji zapowiedział, że w przyszłym tygodniu udzieli wywiadu prasowego. Rosyjskie media państwowe przedstawiają narrację, że mężczyzna jest niewinny i jest zwykłym pracownikiem firmy farmaceutycznej Wirion w Tomsku. W wywiadzie dla „tuby propagandowej” Kremla, telewizji Russia Today, Pietrow zapewniał, że nie ma żadnego związku ze sprawą zatrucia Skripala i jego córki.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Metropolitan Police i brytyjska prokuratura przekazały informację o tożsamości podejrzanych o atak na Skripalów, opublikowano też ich zdjęcia. Śledczy ustalili, że mężczyźni przybyli na Gatwick Airport z Moskwy 2 marca i zatrzymali się w hotelu City Stay w Bow Road we wschodnim Londynie. Stamtąd 4 marca pojechali do Salisbury, gdzie doszło to ataku nowiczokiem. Śmiercionośna substancja została naniesiona na drzwi domu ofiary.

Brytyjskie oskarżenia bagatelizuje oficjalnie prezydent Rosji. Władimir Putin oświadczył, że mężczyźni są „cywilami a nie kryminalistami” . Zapowiedział też, że Aleksander Pietrow i Rusłan Boszirow wystąpią w mediach, by samemu dowodzić swojej niewinności.

