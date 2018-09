Zidentyfikowano sprawców ataku na Skripalów. To dwaj Rosjanie

O zidentyfikowaniu domniemanych sprawców poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele Koronnej Służby Prokuratorskiej (CPS) i Scotland Yardu. Jak podkreślono, podane nazwiska Rosjan prawdopodobnie nie są prawdziwymi. Obydwaj mężczyźni mają około 40 lat.

Metropolitan Police przekazała z kolei, że mężczyźni przybyli na Gatwick Airport w Moskwy 2 marca i zatrzymali się w hotelu City Stay w Bow Road we wschodnim Londynie. Stamtąd 4 marca pojechali do Salisbury, gdzie doszło to ataku nowiczokiem. Śledczy ustalili, że śmiertelną substancję naniesiono na drzwi domu ofiary.