USA nakładają sankcje na Rosję. Chodzi o sprawę Skripalów

– Ze względu na użycie substancji drażniącej „nowiczok” podczas próby zabójstwa brytyjskich obywateli Siergieja Skripala i jego córki Julii, Stany Zjednoczone 6 sierpnia 2018 roku uznały na mocy Aktu o Eliminacji oraz Kontroli Broni Chemicznej i Biologicznej z 1991 roku (CBW Act), że rząd Federacji Rosyjskiej użył broni chemicznej lub biologicznej z pogwałceniem prawa międzynarodowego bądź używał ich przeciwko własnym obywatelom – poinformowała podczas briefingu rzecznik Departamentu Stanu Heather Nauert. Jak dodała, sankcje wejdą w życie 22 sierpnia albo w okolicach tej daty.

Atak na Skripalów

Do ataku chemicznego w Salisbury doszło w niedzielę 4 marca. Początkowo policja informowała o poważnym incydencie w centrum handlowym. Odnaleziono tam mężczyznę i kobietę w ciężkim stanie. Poszkodowani – 66-letni Siergiej Skripal i jego 33-letnia córka Julia trafili do szpitala w Salisbury. Okazało się, że Rosjanin i jego córka zostali otruci za pomocą broni chemicznej. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, na konferencji prasowej przyznała, że w ataku na byłego agenta użyto tzw. nowiczoku.

Wielka Brytania o przeprowadzenie ataku chemicznego na swoim terytorium oskarżyła Rosję. Wiele krajów w akcie solidarności ze Zjednoczonym Królestwem zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów. W Polsce cztery osoby z Rosji zostały uznane personae non gratae – wezwano je do opuszczenia kraju. Rosja odpowiedziała tym samym.

