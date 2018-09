19-latka tworzy przerażające iluzje optyczne za pomocą makijażu. Jest gwiazdą Instagrama

Ruby Mitchell zaczęła eksperymentować z makijażem w wieku 16 lat. Jak mówi, inspiracje czerpała z filmów, telewizji i wideo innych artystów. Szybko zyskała dużą popularność na Instagramie, gdzie regularnie publikuje nowe zdjęcia i nagrania. Wykonanie nowego – głównie przerażającego – makijażu, zajmuje jej około cztery godziny. Kiedy nie maluje sobie twarzy, myśli nad nowymi pomysłami na niecodzienny makijaż.

– Po tym, jak skończyłam szkołę średnią, zaczęłam eksperymentować z bardziej kreatywnym i wyjątkowym makijażem. Spędziłam całe wakacje na oglądaniu filmów w serwisie YouTube i podpatrywaniu, jak można wykonać dany rodzaj makijażu. Głównie koncentrowałam się na makijażach do filmów z efektami specjalnymi – wyjaśnia. – Potem zdecydowałam, że pójdę do specjalnej szkoły, gdzie nauczę się tworzyć makijaż do filmów. To, co uwielbiam w tym zajęciu to, że można zmienić się w kogo tylko zechcesz – dodaje.