Jest pierwszy mikro dom IKEA. Jak wygląda?

Wiadomo, że mikro dom nazwany Building Blocks wykonany został ze sklejki. Ma powierzchnię 49 m2 i można go postawić już za jedyne 9400 dolarów (34 600 złotych). Budynek przewozić można w częściach, co z pewnością obniża koszty transportu.

Projekt Building Blocks udostępniono na stronie internetowej building-blocks.io na zasadach open source. Oznacza to, że można zlecić jego wykonanie dowolnej firmie, która dysponuje frezarką CNC. Dom ma charakter modułowy – można go personalizować i rozbudowywać.

Dom nie do końca odpowiedni będzie jednak na nasz klimat. Sklejka to materiał nieodporny na działanie deszczu, dlatego całą zewnętrza powierzchnia budynku musi być zabezpieczona smołą. Wszystko wskazuje na to, że IKEA oraz projektantki wciąż pracować będą nad ulepszeniem prototypu.

