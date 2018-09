Schudła ponad 38 kilogramów. Teraz chce być inspiracją dla innych

Historię Kate Parry porównuje się w mediach na wyspach do fabuły serialu Netflixa pt. „Insatiable” . Od ukazania się trailera 12 lipca serial wzbudza duże kontrowersje. Opowiada on o otyłej nastolatce Patty, która po utracie wagi mści się na gnębiących ją kolegach i koleżankach ze szkoły. Głównym zarzutem wobec serialu jest „fat-shaming”, czyli zjawisko gnębienia osób otyłych i promowanie niezdrowego kanonu piękna.

Kate Parry ważyła 114 kilogramów, a obecnie waży 76 kilogramów. Przyznaje, że w szkole nienawidziła WF-u, jednak po jakimś czasie odkryła swoją miłość do sportu. Jak tłumaczy, obecnie trenuje od czterech do pięciu razy w tygodniu. 25-latka chce teraz zostać osobistym trenerem, aby zainspirować innych do osiągania swoich celów.

Jak schudła ponad 38 kilogramów?

25-latka przyznaje, że porównanie jej historii do historii przedstawionej w serialu „Insatiable” jest trafne. Mówi, że w szkole nazywana była „grubą” i nieustannie porównywała się do swoich przyjaciół. – Na początku nie martwiła mnie moja waga, jednak wszystkie moje przyjaciółki wkrótce zaczęły umawiać się z chłopcami, a mną się nigdy żaden nie interesował – opowiada. Jak mówi, w tym czasie rzeczywiście żywiła się bardzo niezdrowo. Tłumaczy, że jadła chińskie dania na wynos cztery lub pięć razy w tygodniu. Oczywiście nie chodziła także nigdy na siłownię. – Byłam leniwa i nie byłam zainteresowana żadnymi ćwiczeniami. Po szkole większość czasu spędzałam przy komputerze – przyznaje.

Po ukończeniu szkoły Kate zdecydowała jednak coś zmienić w swoim życiu. – Miałam to cały czas w głowie, że chcę schudnąć i czuć się ze sobą dobrze. Wiedziałam, że jak zobaczę wyniki swojej ciężkiej pracy to będę jeszcze bardziej zmotywowana, żeby osiągnąć cel – mówi. Wówczas kobieta znalazła odpowiedniego trenera i odkryła swoją pasję do ćwiczeń. Dodatkowo Kate zamieniła dania na wynos na zdrowe posiłki, pełne warzyw i ryb. I tak, w ciągu pięciu lat, kobieta straciła ponad 38 kilogramów.

