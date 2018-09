USA. Strzelanina w firmie programistycznej. Ranne co najmniej 4 osoby

Zawiózł parę 15-latków do parku, by mogli uprawiać seks. „Przecież nic tutaj nie kradną”

53-latek z Florydy usłyszał zarzuty po tym, jak zawiózł swojego 15-letniego syna i jego dziewczynę do parku, by tam mogli uprawiać seks. Mężczyzna przekonywał, że chciał, by para, jak sam określił „zrobiła tam swoje”.